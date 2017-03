Aichhalden Gemeinsam mit den Bürgern vieles bewegt

Aichhalden. Vor allem in Rötenberg gab es damals bedrückte Mienen am sonntagabendlichen Stammtisch. Der Bankbetriebswirt Sekinger hatte sich mit 55,3 Prozent bei einer hohen Wahlbeteiligung von 81,5 Prozent deutlich gegen seine Mitbewerber, darunter der bisherige Aichhalder Hauptamtsleiter Bernhard Haas (heute Bürgermeister in Dornstetten) und der Schramberger Verwaltungsfachmann Franz Moser (heute Bürgermeister in Eschbronn), durchgesetzt. In allen Wahlbezirken hatte Sekinger übrigens die Mehrheit der Stimmen geholt.

"Es gehört einfach Geschick dazu, eine Gemeinde zu lenken", hatte ihm am Wahlabend sein Vorgänger Reinhold Kühner, der sich damals nach 28 Jahren an der Spitze der Gemeinde nicht mehr zur Wahl gestellt hatte, mit auf den Weg gegeben. Sekinger selbst hatte damals gesagt, Ein Bürgermeister allein bewegt nicht viel, sondern um so mehr mit den Bürgerinnen und Bürgern. In einem Kommentar hatte der "Schwarzwälder Bote" damals festgestellt, dass mit der Wahl Sekingers die Bürger Mut bewiesen hätten, da sie "den Kandidaten gewählt" hätten, der bisher "keine Erfahrung in der Verwaltungsarbeit einer Kommune hat und der dem Wahlkampf mit der Forderung nach einem zweiten Ortschaftsrat sein Thema aufgedrückt hat".

Dabei war es ihm darum gegangen, dass beide Ortsteile, Aichhalden und Rötenberg, gleichberechtigt zum Zug kommen. Interessanter Weise hatte Gegenkandidat Bernhard Haas eine andere Idee: Er hatte vorgeschlagen, auf den Ortschaftsrat Rötenberg ganz zu verzichten – eine Idee, die in die damalige Zeit noch nicht passte. Gut sei es gewesen, so kommentierte damals der Schwarzwälder Bote zudem zur Wahl, "dass private Unterstellungen nicht den Ausschlag für den Wahlausgang gegeben haben." Sekinger hatte sich zwar nach seiner Wahl für den fairen Wahlkampf bedankt, das G’schmäckle, das die damalige Frage von Dekan Anton Cingia in der Kandidatenvorstellung nach der Frage ob denn Sekingers (evangelisch) Kinder mit seiner Lebensgefährtin Isolde Eberhardt (katholisch) getauft sind oder nicht, mit sich brachte, blieb vielen in Erinnerung. Sekinger hatte übrigens damals "sauber pariert", wie der Schwarzwälder Bote feststellte: "Ich werde nicht aus wahltaktischen Gründen meine Kinder taufen lassen – eins katholisch, eins evangelisch!" Sekinger hatte mit dem Slogan "Auch eine ganz normale Familie" sich und die Seinen vorgestellt.