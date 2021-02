Zwischen Frust und Kreativität Reaktionen auf neue Corona-Beschlüsse in Horb

Horb - Moni Schönfeld von Mode & Style und Trendstore bringt die Stimmung all derer, die immer noch keine Öffnungsperspektive haben, auf den Punkt: "Es ist nur schrecklich. Der Lockdown wurde verlängert, und wir haben keine planbare Perspektive!" Gleis Süd-Wirt Carsten Müller: "Uns geht es allen schlecht. In der Branche herrscht ein Mix zwischen Miss-Stimmung und Frust. Die Perspektivlosigkeit ist das Schlimmste für mich!" Durch die geänderten Hilfen – laut Bundesregierung soll es jetzt nur noch 90 Prozent der Fixkosten geben – herrscht in der Branche, so Müller, auch Finanz-Frust.