Zwischen Freudenstadt und Offenburg: SWEG setzt auf manchen Strecken mehr Züge ein

Zugpassagiere, die zwischen Freudenstadt und Offenburg unterwegs sind, müssen sich auf einige Änderungen einstellen. Bei manchen Fahrten soll es künftig mehr Waggons geben. An anderer Stelle gibt es dafür aber Änderungen am Fahrplan.

In Absprache mit dem Land Baden-Württemberg werden im Zugverkehr der Südwestdeutschen Landesverkehrs-GmbH (SWEG) im Netz der Ortenau-S-Bahn ab Montag, 8. Januar, die Zugkapazitäten angepasst und im Regelfall erweitert. Das kündigt die SWEG in einer Pressemitteilung an.

Für Fahrgäste aus Freudenstadt, die die Züge der SWEG auf der Strecke zwischen Freudenstadt und Offenburg – mit Umstieg in Hausach – nutzen, sind daher vor allem folgende Änderungen relevant:

Zwischen Hausach und Freudenstadt fahren in beiden Richtungen alle Züge bis 14 Uhr mit zwei RS1-Triebfahrzeugen anstatt mit einem, ebenso die Züge mit Abfahrt um 14 Uhr, 16 Uhr und 18 Uhr in Freudenstadt in Richtung Hausach sowie die Züge mit Abfahrt um 15.11 Uhr und 17.11 Uhr in Richtung Freudenstadt.

Im Kinzigtal wird der Zug mit Abfahrt in Offenburg um 5.55 Uhr in Richtung Hausach sowie in der Gegenrichtung der Zug mit Abfahrt in Hornberg um 11.36 Uhr in Richtung Offenburg mit zwei RS1-Fahrzeugen gefahren anstatt mit einem. Das gleiche gilt für den Zug mit Abfahrt um 19.48 Uhr in Hausach in Richtung Offenburg.

Um dies zu ermöglichen, gibt es an anderer Stelle Kapazitätsbeschränkungen. Das hat auch negative Auswirkungen für Passagiere, die zwischen Freudenstadt und Offenburg unterwegs sind.

Zugläufe unterbrochen

So müssen in Offenburg und Hausach einzelne durchgehende Zugläufe unterbrochen, andere neu verknüpft werden, wie es in einer Mitteilung der SWEG heißt. Die SWEG ruft daher ihre Fahrgäste dazu auf, sich vor Reiseantritt in den elektronischen Fahrplanauskünften – zum Beispiel auf www.bahn.de – über ihre Verbindungen zu informieren.

Im Netz der Ortenau-S-Bahn sind am 10. Dezember umfangreiche Änderungen in Kraft getreten. Dies hing laut Mitteilung der SWEG mit dem neuen Verkehrsvertrag zusammen, der einen neuen Fahrplan vorsieht, der auf den Betrieb mit den Batteriefahrzeugen Mireo Plus B von Siemens Mobility ausgerichtet ist.

Aus diesem Grund fahren die SWEG-Züge seither von Offenburg über Hausach nach Hornberg umstiegsfrei durch, während Fahrgäste aus beziehungsweise in Richtung Freudenstadt überwiegend in Hausach umsteigen müssen.

Der Einsatz der Batteriefahrzeuge verschiebt sich jedoch auf das Frühjahr 2024, was laut Siemens Mobility auf Engpässe in den Lieferketten zurückzuführen ist, wie es in der Mitteilung weiter heißt. „Die Verzögerungen beim Mireo Plus B sind sehr ärgerlich. Sehr gerne hätten wir von Beginn an für unsere Fahrgäste die neuen Fahrzeuge eingesetzt“, sagt SWEG-Chef Tobias Harms.