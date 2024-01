Die Deutsche Bahn sperrt im Januar die Gäubahn für fast drei Monate. Auch im Kreis Freudenstadt müssen sich Pendler auf Hindernisse einstellen. Die Bahn erklärt, was sich für Reisende ändert.

Die DB-Sperrung der Gäubahn nach Stuttgart führt auch zu Änderungen bei den AVG-Linien S 8 und S 81. Das teilt deren Betreiber, die Albtal-Verkehrs-Gesellschaft mbH in Karlsruhe, mit. Die Nutzer der S8 und S81 müssen sich auf Umsteigen in Freudenstadt einstellen.

Der Hintergrund: Die DB Netze nimmt neues elektronisches Stellwerk in Horb in Betrieb. Die Gäubahn wird von Montag, 8. Januar (0 Uhr), bis Mittwoch, 27. März (23.59 Uhr), gesperrt. Grund dafür sind der zweigleisige Ausbau der Strecke durch die Deutschen Bahn zwischen Horb und Neckarhausen sowie die Inbetriebnahme des Elektronischen Stellwerks in Horb durch die Bahn-Tochter DB Netze.

Wer muss wo umsteigen?

Von diesen Infrastrukturmaßnahmen betroffen sind auch die Stadtbahnlinien S 8 und S 81 der Albtal-Verkehrs-Gesellschaft (AVG).

Für die Fahrgäste auf diesen beiden AVG-Linien kommt es zu folgenden Änderungen: Alle Stadtbahnen, die aus Richtung Karlsruhe kommen und sonst in Bondorf enden, werden nach Herrenberg verlängert. Dadurch kommt es zu veränderten Fahrtzeiten. Fahrgäste werden gebeten, den geänderten Fahrplan zu beachten. Durch die veränderten Fahrtzeiten sind die Linien S 8 und S 81 nicht mehr nach Karlsruhe durchgebunden.

Direkte Durchfahrt Richtung Bondorf/Herrenberg ist gestrichen

Das heißt, Fahrgäste müssen in Freudenstadt Hauptbahnhof umsteigen. Fahrgäste von/nach Karlsruhe können nicht in Richtung Bondorf/Herrenberg durchfahren.

In Freudenstadt Hbf muss umgestiegen werden. Auch die Fahrgäste von Bondorf/Herrenberg in Richtung Karlsruhe müssen in Freudenstadt Hbf umsteigen.

Weiter teilt die AVG mit: „Fahrgäste sollten beachten, dass sich von montags bis freitags in den Morgenstunden die Fahrzeiten zwischen Freudenstadt Stadt und Freudenstadt Hbf teilweise verschieben.“

Informationen zum angepassten Fahrplanangebot der AVG finden Fahrgäste online in der elektronischen Fahrplanauskunft unter avg.info/fahrplan/fahrplanauskunft