Die Polizei hat am Freiburger Hauptbahnhof einen 33-Jährigen kontrolliert. Dieser führte fast zwei Kilogramm Drogen im Rucksack mit sich.

Bei einer Personenkontrolle am Montag im Bereich des Hauptbahnhofs Freiburg haben Kräfte der Bundespolizei fast zwei Kilogramm Haschisch im Rucksack eines 33-Jährigen festgestellt. Die Drogen waren in mehr als 30 Plomben verkaufsfertig abgepackt, teilt die Polizei mit.

Verdächtiger ist für die Polizei kein Unbekannter

Der 33-jährige, der in Verdacht steht, mit Betäubungsmitteln gehandelt zu haben, wurde vorläufig festgenommen. Bei der Durchsuchung der Wohnung des Mannes, der in der Vergangenheit bereits einschlägig polizeilich in Erscheinung getreten ist, wurden weitere Betäubungsmittel gefunden und sichergestellt.

Die Kriminalpolizei Freiburg hat die Ermittlungen gegen den Mann aufgenommen.