1 Die Familienattraktion "Piraten in Batavia" wurde als "Europas bester Darkride" ausgezeichnet. Foto: Europa-Park

Die Fachzeitschrift "Parkscout plus" hat den Europa-Park zum sechsten Mal in Folge als "Europas besten Themenpark" und die Wasserwelt Rulantica wiederholt als "Europas besten Wasserpark" ausgezeichnet.















Rust - "Der Europa-Park ist nicht nur der meistbesuchte saisonale Freizeitpark Europas, sondern überzeugt vor allem als Gesamtpaket mit seinen über 100 Attraktionen, einem riesigen Show-Angebot, sechs hochklassigen Hotels und einem hervorragenden Preis-Leistungs-Verhältnis", urteilten die Experten. Insgesamt landet das Europa-Park-Erlebnis-Resort in sieben der 15 Kategorien mindestens auf dem dritten Platz, heißt es in einer Pressemitteilung des Europa-Parks.

"Piraten in Batavia" ist "Europas bester Darkride"

Vor allem die Attraktionen begeisterten die Jury: "Piraten in Batavia" wurde als "Europas bester Darkride" ausgezeichnet. Die "Arthur" folgt in derselben Kategorie auf Platz zwei. Der "Eurosat – Can-Can-Coaster" punktet als "Deutschlands beste Familienachterbahn" und belegt in Europa den dritten Platz, erklärt der Park. Zudem landete die "Wodan" in der Kategorie "Deutschlands beste Holzachterbahn" auf dem zweiten Platz.

Auch die Hotels wurden ausgezeichnet

Auch die Europa-Park Hotels sind vertreten: "Bell Rock" und "Colosseo" gehören in der Kategorie „Beste Themenhotels“ zu den Top fünf, erklärt der Park.

Über das Fachmagazin

Das Fachmagazin "Parkscout plus" erscheint vierteljährlich und berichtet über Freizeit-, Tier- und Ferienparks sowie Erlebnisbäder. Hintergrundinformationen und Interviews mit Entscheidern der Branche über aktuelle Entwicklungen stehen im Fokus der Publikation, so der Europa-Park.