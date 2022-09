1 Der Europa-Park, hier der Innenhof des Hotels Colosseo, wurde erneut zum besten Freizeitpark der Welt gewählt. Foto: Europa-Park

Der Europa-Park ist zum achten Mal in Folge als "Bester Freizeitpark weltweit" ausgezeichnet worden.















Rust/San Antonio - Die "Golden Ticket Awards", die von der englischsprachigen, internationalen Fachzeitschrift "Amusement Today" mit Sitz in Texas verliehen werden, gelten als das Oscar-Äquivalent und damit als die begehrteste Auszeichnung in der Freizeitparkbranche. Chip Cleary, Seniorberater des Europa-Parks, nahm die begehrte Auszeichnung im Zaragoza Theatre des amerikanischen Freizeitparks "Six Flags Fiesta Texas" in San Antonio, Texas, entgegen.

Europa-Park liegt vor Disneyland

Damit konnte Deutschlands größter Freizeitpark seinen Titel gegen renommierte internationale Mitbewerber wie Walt Disney World, Merlin Entertainments und die Universal Studios erneut verteidigen. Trotz der großen Konkurrenz, vor allem in den USA, konnte das badische Familienunternehmen die Jury wieder überzeugen. Laut einer Meldung des Europa-Parks hat die Jury besonders die Vielzahl an hochwertigen Attraktionen im Europapark hervorgehoben. Zudem habe die Experten auch die Mischung aus traditionellen Fahrgeschäften und digitalen Inhalten sowie erstklassiger Unterhaltung, Gastronomie und das Übernachtungsangebot überzeugt.

Phantasialand landet auf Platz drei

Auf dem zweiten und dritten Platz landeten das "Dollywood" in Tennessee und das "Phantasialand" im nordrhein-westfälischen Brühl.

Europa-Park-Inhaber Roland Mack freut sich sehr über den Preis: "Für uns ist das eine riesige Ehre und herausragende Auszeichnung, dass wir als deutsches Familienunternehmen weltweit in der Branche an der Spitze liegen - und das bei einer Preisverleihung in den USA."