Wegen Arbeiten an der Rheintalbahn und der Murgtalbahn kommt es zu Zugausfällen, die auch Bahnreisende aus dem Landkreis Freudenstadt betreffen.

Wegen der Arbeiten an der Rheintalbahn kommt es zu Zug- und Haltausfällen. Von Sperrungen bei Tag und bei Nacht ist auch die Linie S 8 zwischen Freudenstadt und Karlsruhe betroffen. Das teilt die Albtal-Verkehrs-Gesellschaft (AVG) in ihrer Pressemitteilung mit.

In der Nacht auf den 18. März (von 23 bis 2 Uhr) entfallen unter anderem zwei Züge der Linie S 8 zwischen Karlsruhe und Kuppenheim. Der Zug mit der Nummer 85682, der von Freudenstadt Hauptbahnhof um 22.53 Uhr nach Karlsruhe Tullastraße fährt, endet abweichend in Kuppenheim. Der Zug mit der Nummer 85682 von Karlsruhe Marktplatz um 0.14 Uhr nach Forbach beginnt abweichend in Kuppenheim um 1.16 Uhr.

Aktuelle Informationen zu den betrieblichen Änderungen beim Nahverkehrs-Angebot der AVG gibt es online im AVG-Verkehrsticker unter avg.info/fahrplan/verkehrsmeldungen.

Schienenersatzverkehr wird eingerichtet

Aufgrund verschiedener Infrastrukturarbeiten entlang der Murgtalbahn wird der Streckenabschnitt zwischen Gaggenau und Forbach von Freitag, 22. März, 20 Uhr, bis Freitag, 29. März, 5 Uhr, für den Zugverkehr gesperrt. Davon betroffen sind die beiden Stadtbahnlinien S 8 und S 81 der AVG sowie die Regionalbahnlinien RE 40 und RB 41 der Deutschen Bahn. Für die Fahrgäste wird mit Bussen ein Schienenersatzverkehr eingerichtet.

Der SEV-Fahrplan kann auf der AVG-Homepage unter avg.info eingesehen werden. Fahrgäste sollten auch die entsprechenden Informationsaushänge an den Haltestellen entlang der Strecke beachten, heißt es weiter. Informationen zum Ersatzverkehr der DB erhalten Fahrgäste im DB Navigator und unter bahn.de.

Sanierung einer Felswand

Während der Streckensperrung im Murgtal führt die AVG unter anderem Gleisbauarbeiten zwischen Gaggenau und Forbach durch. Zudem werden zwischen Hörden und Forbach Sanierungsmaßnahmen an einer Felswand sowie Freischneidearbeiten umgesetzt.