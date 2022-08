2 Nächster Zündel-Irrsinn in Horb. Mitten im Wald haben Unbekannte eine Feuerstelle gebaut und teilweise ganze Stämme verbrannt. Foto: Freiwillige Feuerwehr Horb am Neckar

Nur wenige Tage nach dem Zündel-Irrsinn von der Schütte kam es am Wochenende zum nächsten Zündel-Irrsinn: Unbekannte haben "eine Feuerstelle gebaut und teilweise ganze Stämme verbrannt", wie die Freiwillige Feuerwehr Horb am Neckar auf ihrer Facebook-Seite berichtet.















Horb - Was zum Geier ist in Horbs Wäldern los? Wer treibt da sein Unwesen? Eine aufmerksame Spaziergängerin nimmt am Sonntagmorgen eine unklare Rauchentwicklung in einem Waldstück oberhalb von Horb wahr und setzt den Notruf ab.

Die Polizei wird am Sonntagmorgen gegen 10.10 Uhr "über ein unbeaufsichtigtes Lagerfeuer" im Horber Stadtgebiet in Kenntnis gesetzt, wie Pressesprecherin Simone Unger vom Polizeipräsidium Pforzheim auf Anfrage unserer Redaktion mitteilt. Auch die Feuerwehr wird alarmiert.

Zündel-Irrsinn! Teil Zwei! Die Horber Feuerwehr rückt mit zehn Einsatzkräften aus, wie Jan Straub, Pressesprecher der Horber Feuerwehr, im Gespräch mit unserer Zeitung erzählt. Neun Einsatzkräfte sitzen im Löschfahrzeug 20 der Abteilung Stadt und machen sich zusammen mit dem Einsatzleiter vom Dienst zur Erkundung auf den Weg in den Wald. Wenig später kann die Feuerstelle in einem unwegsamen Gelände gefunden werden.

"Mitten im Wald haben Unbekannte eine Feuerstelle gebaut und teilweise ganze Stämme verbrannt. In der unerlaubte Feuerstelle lagen bei Eintreffen der Einsatzkräfte noch glimmende Baumstämme und massenweise Glut", schreibt die Horber Feuerwehr auf ihrer Facebook-Seite.

Die Stämme seien auf- beziehungsweise zersägt worden "und die gesamte Stelle abgelöscht". Insgesamt sind die Feuerwehrleute etwa eineinhalb Stunden lang im Einsatz, wie Jan Straub erzählt.

Simone Unger vom Polizeipräsidium Pforzheim sagt: "Die Polizei hat die Ermittlungen wegen ›vorsätzlichen Herbeiführens einer Brandgefahr‹ aufgenommen. Die genauen Hintergründe beziehungsweise Umstände sind aktuell noch Gegenstand der Ermittlungen."

Wegen des sehr hohen Waldbrandrisikos hatte das Landratsamt Freudenstadt hatte vor Kurzem alle Feuer- und Grillstellen in den Wäldern des Landkreises Freudenstadt gesperrt. Das Landratsamt Freudenstadt hat hierzu eine Allgemeinverfügung erlassen, die bis auf Widerruf gilt. Außerdem gilt noch bis zum 31. Oktober das gesetzliche Rauchverbot im Wald.

Feuerwehr-Pressesprecher Jan Straub betont die Wichtigkeit der Einhaltung der geltenden Regeln und bittet die Bürger darum, "sehr achtsam im Wald zu sein und aufmerksam gegenüber Rauch- und Feuergeruch zu sein". Wegen der sehr hohen Waldbrandgefahr könne "schon eine weggeschnippte Zigarette dazu führen, dass es auf der freien Fläche brennen kann".

Glücklicherweise ist der Zündel-Irrsinn in Horb am Sonntag noch einmal »glimm-pflich« ausgegangen. »Nicht auszudenken was passiert wäre, wenn das Feuer wieder aufgeflammt und den Wald in Brand gesetzt hätte«, schreibt die Horber Feuerwehr in ihrem Facebook-Post.