8000 Euro Schaden nach Unfall in Schiltach

1 Die Polizei schätzt den Schaden auf rund 8000 Euro. (Symbolbild) Foto: Pikrepo

Rund 8000 Euro Sachschaden sind bei einem Auffahrunfall am frühen Dienstagmorgen auf der Straße "Am Hohenstein" kurz nach der Ausfahrt der Bundesstraße 294 entstanden.















Link kopiert

Schiltach - Eine 48-jährige Fahrerin eines Kia verließ gegen 6 Uhr die B 294 an der Ausfahrt und fuhr auf die Straße "Am Hohenstein". Kurz danach wollte die Frau nach links auf ein Firmengelände abbiegen. Ein nachfolgender 28-jähriger BMW-Fahrer reagierte zu spät und fuhr in das Heck des nach links abbiegenden Kias.

Verletzt wurde niemand. Beide Wagen waren nach dem Unfall nicht mehr fahrbereit und mussten abgeschleppt werden.