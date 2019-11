Zollernalbkreis Kinder-Notfallsprechstunde bleibt erhalten

Der Landkreis habe sich in den ersten zwei Jahren finanziell engagiert, sagte Fechner. Das Krankenhaus habe mit einem Umbau die Zusammenlegung der pädiatrischen Sprechstunde mit der Notfallpraxis ermöglicht, und die beteiligten Kinder- und Jugendärzte würden die Dienste übernehmen. Das seien "positive Signale für die Versorgung".

Die Notfallpraxis in Albstadt hat samstags, sonn- und feiertags von 8 Uhr bis 22 Uhr geöffnet, und die diensthabenden Ärzte kümmern sich in diesen Zeiten um die Versorgung von Notfällen. Die Kinder-Notfallsprechstunde am Klinikum in Albstadt ist ergänzend dazu von 10 bis 13 Uhr und von 14 bis 18 Uhr mit einem Kinder- und Jugendarzt besetzt. Eltern können laut Mitteilung der KVBW in dringlichen Fällen auch ohne Voranmeldung zu den Öffnungszeiten mit ihren Kindern in die Sprechstunde kommen.