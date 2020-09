Zollernalbkreis IG Metall wehrt sich gegen Sparpläne

Sichtbare Erfolge

Die ersten Erfolge der Kampagne "Solidarität gewinnt!" seien sichtbar, so Föst. Die zahlreichen Aktionen der Beschäftigten der vergangenen Wochen hätten in vielen Betrieben die Verhandlungsposition der IG Metall untermauert, teilt die Gewerkschaft mit. Damit gehe die IG Metall gestärkt in die Tarifverhandlungen. Denn: Corona habe ein Brennglas auf einige Unternehmen in der Region gelegt: "Es wird deutlich, dass die Unternehmen, gerade in der Automobilindustrie, die Transformation vorantreiben müssen", sagt Michael Föst. Entscheidend sei, dass kein Wettbewerb nach unten entlang von sozialen Standards und Arbeitsbedingungen entstehe und mit den Vereinbarungen eine nachhaltige Strategie für eine elektrifizierte Zukunft festgeschrieben werde: "Wir rechnen damit, dass im Zuge der Transformation einige Arbeitsplätze technologisch bedingt wegfallen werden. Umso mehr kommt es darauf an, heutige Beschäftigte für die Aufgaben von morgen zu qualifizieren und Sicherheit im Wandel anzubieten", fordert der Gewerkschafter.