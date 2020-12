Zollernalbkreis 97-Jährige in Straßberg wird als erste Seniorin gegen Corona geimpft

Vor ihr dran ist nur Ute Herrmann, eine Mitarbeiterin der Einrichtung, die von der Stiftung Liebenau betrieben wird. St. Verena ist das erste der 34 Häuser der Stiftung in Süddeutschland, in dem ein mobiles Impfteam zu Gast ist. Zwei sogar, um genau zu sein: Zwei Ärzte, fünf Medizinstudenten und drei Angehörige des Roten Kreuzes haben Tische und Laptops aufgebaut und führen mit den Impfkandidaten Gespräche über Vorerkrankungen, Allergien, klären auf und fragen, welcher Arm für den kleinen Nadelstich in Frage kommt, während die Medizinstudenten den Impfstoff vorbereiten und auf Spritzen ziehen.

Ganz so problematisch, wie es zuerst geheißen hatte, ist es nicht, ihn zu transportieren. Bis zu den Verteilzentren habe das Serum der Firmen Biontech und Pfizer zwar auf minus 70 Grad Celsius gekühlt werden müssen, erklärt Frank Ummenhofer, einer der Ärzte. Danach könne es aber bis zu fünf Tage lang bei Kühlschranktemperatur aufbewahrt werden. Der Impfstoff der Firma Moderna, der als nächster zur Zulassung ansteht, werde im Januar wohl auch verwendet werden, meint Ummenhofer, rechnet aber damit, dass Deutschland davon weniger Dosen bekommen wird – Moderna als US-Unternehmen werde wohl vor allem die USA versorgen.

In drei Wochen dann die nächste Impfung

Inzwischen hat Anna Gärtner Ute Herrmann geimpft. Die Medizinstudentin aus dem hohen Norden ist im neunten Semester an der Uni Tübingen und hat schon öfter geimpft, tut es routiniert und mit einem Lächeln, was nur ihre Augen verraten. Denn alle im Raum tragen FFP2-Masken. Deshalb ist es auch recht laut: Bei Gesprächen müssen die Stimmen gegen das dicke Vlies der rundum dichten Maske ankommen.

Gertrud Ruf scheint das alles nicht zu stören. Geduldig wartet sie, bis sie an der Reihe ist, Frank Ummenhofer ihr das Prozedere erklärt. "In drei Wochen erhalten Sie dann die zweite Impfung", sagt der Arzt, der selbst vor der Niederlassung steht, nun aber zunächst das Impfteam des Zentralen Impfzentrums Tübingen unterstützt. Wie lange? Das weiß Ummenhofer selbst noch nicht. Nur für ein bis zwei Wochen im voraus seien die Einsätze planbar, erklärt er. Schließlich hänge alles von der Verfügbarkeit der Impfdosen ab.

Sonja Huber, die Regionalleiterin der Stiftung Liebenau, ist eine von sechs Mitarbeiterinnen, die an diesem Tag zusammen mit 24 Bewohnern des Hauses St. Verena geimpft werden. Sie wolle mit gutem Beispiel vorangehen, sagt sie und fügt dankbar hinzu, dass das Straßberger Seniorenheim weitgehend vom Coronavirus verschont geblieben sei: Nur einen Covid-19-Fall mussten sie über den Sommer verzeichnen. Darüber hinaus seien Bewohner wie Angestellte gesund geblieben. 30 ältere Menschen werden in der Einrichtung unweit der katholischen Kirche gleichen Namens gepflegt – 29 leben dauerhaft dort, ein Kurzzeitpflegeplatz steht zur Verfügung.

Es war gar nicht schlimm

Jetzt kommt für Gertrud Ruf der spannende Moment: Auf einem Stuhl beim Fenster nimmt sie Platz, macht ihren linken Oberarm frei. Im Raum ist es warm, auch wenn es vom gekippten Fenster her ein bisschen zieht: Lüften ist angesagt. Doch die Sonne, die durchs Fenster hereinlacht, macht das wett. Impfassistentin Anna Gärtner setzt die Spritze senkrecht an, und schon eine Sekunde später hat Gertrud Ruf es überstanden. Ihr Lächeln verrät: Es war gar nicht schlimm. Da hat sie mit ihren 97 Jahren schon ganz andere Dinge durchgemacht.

In Zeiten der Weimarer Republik ist sie geboren, hat Weltwirtschaftskrise, den Zweiten Weltkrieg, die harte Nachkriegszeit erlebt. Eines ihrer vier Enkelkinder hat sie begraben müssen. Und nun die Coronavirus-Pandemie, die im fernen China begonnen und sich doch so heftig auf ihren Alltag im idyllischen Straßberg ausgewirkt hat. "Das hätte ich nicht gedacht, dass ich mal so alt werde", sagt sie schmunzelnd. Dann schnappt sie sich ihren Rollator und zieht von dannen. An Silvester wird sie in der Zeitung stehen. Als erste Seniorin im Zollernalbkreis, die gegen das neuartige Coronavirus geimpft worden ist. Damit hätte Gertrud Ruf wohl auch nicht gerechnet.