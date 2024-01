1 Der junge Mann hatte eine Tasche voller Geld dabei. Nun ist es weg. (Symbolfoto) Foto: Zoll

Eine Routinekontrolle des Zolls auf der A 81 zwischen Geisingen und Bad Dürrheim wurde einem Berliner zum Verhängnis. Dieser war mit 250 000 Euro unterwegs, konnte die Herkunft und Verwendung aber nicht plausibel erklären.









Link kopiert



Über 250 000 Euro in bar hatte ein 24-jähriger Berliner in seiner Umhängetasche bei seiner Reise in der Region dabei. Entdeckt wurde das Geld am 10. Januar 2024 eigenen Angaben zufolge bei einer Routinekontrolle durch Zöllner des Hauptzollamts Singen.