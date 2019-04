Zöliakie So kommen Gluten-Allergiker gut über Ostern

Bei einigen Schokohasen sieht die Sache anders aus. So findet sich auf der Zutatenliste der Lindt-Goldhasen zwar "Gerstenmalzextrakt", dennoch ist das Produkt glutenfrei. Wie die DZG in einem Sonderdruck zu Ostern mitteilt, hält sich der Schokoladenhersteller an die erlaubte Obergrenze. Lindt selbst schreibt dazu: "Sofern in der Zutatenliste nur Gerstenmalzextrakt als Getreidebestandteil angegeben ist, beträgt der Glutengehalt dieser Produkte weniger als 20 ppm (milionstel Gramm, Anmerkung der Redaktion), was im Sinne des Codex Alimentarius als glutenfrei definiert ist."