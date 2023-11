Zivilcourage in München: Tatkräftige Nächstenliebe – Nonne beendet Schlägerei

1 Eine Nonne eilte zur Hilfe (Symbolbild). Foto: imago/KH

Am Hauptbahnhof in München greift eine Nonne in eine Schlägerei ein – und bewahrt einen Mann dadurch vor schlimmeren Verletzungen. Was war passiert?









Eine Nonne hat in eine Schlägerei am Münchner Hauptbahnhof eingegriffen und einen Mann dadurch vor schlimmeren Verletzungen bewahrt. Die 51-Jährige habe den Angreifer von seinem Opfer weggedrückt, teilte die Bundespolizei am Dienstag mit. In der Nacht waren demnach zwei betrunkene Männer in Streit geraten. Ein 40-Jähriger schlug daraufhin einen 32-Jährigen zu Boden und trat gegen dessen Kopf.