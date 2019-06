Zimmern "Unverpackt"-Laden ab sofort geöffnet

Leere Behältnisse, mehr braucht man zum Einkaufen nicht

Aber wie funktioniert denn nun eigentlich ein Einkauf im "Unverpackt"? "Man bringt Behältnisse, also Gläser oder Dosen, von Zuhause mit. Wiegt sie leer. Füllt sie mit dem auf, was man braucht. Wiegt sie erneut und bezahlt an der Kasse", erklärt Scheller. So einfach sei es. Das Sortiment umfasst allerdings nur "trockene Lebensmittel". Obst, Gemüse oder Milchprodukte findet man bei Sandra Scheller nicht, das hat aber auch einen Grund: "Wir haben von Mittwoch bis Samstag geöffnet und wollen keine Lebensmittel kaufen, die verderben könnten und die wir wegschmeißen müssten."

Die Ware komme größtenteils in Papier verpackt an, erzählt die Inhaberin. Es gebe aber auch Lebensmittel, die in Plastikverpackungen geliefert werden. So ganz könne man dem Plastik dann doch nicht entgehen, räumt Scheller ein.

Um die Hygienevorschriften einzuhalten, gibt es zum Beispiel Schöpflöffel, mit denen die Ware abgefüllt werden kann. "Und bei den Spendern kommt man mit den Lebensmitteln gar nicht in Berührung", sagt die 39-Jährige. Scheller könnte sich gut vorstellen, das Sortiment und ihre Öffnungszeiten zu erweitern. Jetzt komme es aber erst einmal darauf an, wie der Laden in Zimmern ankommt. "Für mich ist aber schon jeder gelbe Sack weniger ein Gewinn".