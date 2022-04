Unbekannte brechen bei Simmersfeld in fünf verschiedene Gebäude ein

1 Noch ist unklar, wer in die Gebäude bei Simmersfeld eingebrochen ist. (Symbolbild) Foto: von Ditfurth/ dpa

Noch unbekannte Täter sind im Laufe der letzten Woche fünf Mal in verschiedene Gebäude bei Simmersfeld eingebrochen. Die Polizei bittet Zeugen um Hinweise.















Link kopiert

Simmersfeld - Zunächst schlugen die Täter im Zeitraum zwischen Montag, 17 Uhr, und Dienstag, 16.45 Uhr, an einer am Waldrand gelegenen Vereinshütte in der Mühlstraße ein Fenster ein und erbeuteten einen kleinen Bargeldbetrag.

In Ettmannsweiler wurde ein Vereinsheim in der Beurener Straße ebenfalls zum Ziel der Täter. Auch hier schlugen die Täter im Zeitraum zwischen Dienstag, 21 Uhr, und Mittwoch, 8 Uhr, eine Glasscheibe ein, um ins Innere des Vereinsheims zu gelangen. Sie entwendeten nach derzeitigem Stand jedoch nichts.

Täter fliehen ohne Beute

Gleich zweimal machten sich die Täter an Gebäuden im Köllbachtal zu schaffen. Es wurde zwar offenbar ebenfalls nichts gestohlen, jedoch wüteten die Täter an einer Vereins- sowie einer Skihütte, indem sie im Zeitraum zwischen dem 4. April und vergangenem Mittwoch unter anderem Türen und ein Fenster aufhebelten und eine Scheibe einschlugen.

Ein Wohnhaus in der Beurener Flurstraße war das zuletzt bekannt gewordene Gebäude, in welches sich die Einbrecher gewaltsam Zutritt verschafften. Nachdem die Unbekannten Zimmer durchsucht und Schubladen aufgezogen hatten, flohen sie ohne Beute gemacht zu haben. Der Tatzeitraum lässt sich auf Dienstag- bis Donnerstagmorgen eingrenzen.

Mindestens 5000 Euro Schaden

Der Sachschaden an allen Gebäuden beläuft sich nach ersten Schätzungen auf mindestens 5000 Euro. Die Ermittlungen dauern an. Ob es sich in allen Fällen um dieselben Einbrecher handelt, ist Gegenstand der polizeilichen Untersuchungen. Das Polizeirevier Nagold wird seine Präsenz- und Kontrolltätigkeiten im Bereich Simmersfeld verstärken.

Zeugen werden gebeten, sich beim Polizeirevier Nagold unter der Rufnummer 07452/93050 zu melden.