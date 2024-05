Gabelstapler beim Toom Baumarkt in VS angefahren

1 Die Polizei sucht Zeugen. (Symbolfoto) Foto: Friso Gentsch/dpa

Ein Gabelstapler ist am Samstag beim Toom Baumarkt in Villingen-Schwenningen angefahren und beschädigt worden. Der Verursacher beging Fahrerflucht. Es werden Zeugen gesucht.









Der Gabelstapler war laut Polizeibericht ordnungsgemäß in der Be- und Entladezone hinter dem Baumarkt abgestellt. Gegen 13.19 Uhr beschädigte ein hellblauer Kia-SUV den Gabelstapler an der offenstehenden Türe zur Fahrerkabine - vermutlich beim Vorbeifahren.