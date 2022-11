1 Aufgeweckt und lässig drauf: Boris Palmer am Abend der gewonnenen OB-Wahl in Tübingen. Foto: dpa/Bernd Weißbrod

Jan Böhmermann beschäftigt sich am Freitag in seiner Show „ZDF Magazin Royale“ mit dem streitbaren Tübinger OB. Aber ist Boris Palmer auch im Studio? Wir haben nachgefragt.















Link kopiert

„Wie kommt es, dass dieser Kerl so aufgeweckt und lässig drauf ist?“, fragt das ZDF Magazin Royale am Donnerstag auf Twitter. „Der Kerl“ ist Boris Palmer, Dauer-OB von Tübingen, vor vier Wochen mit 52,4 Prozent der Stimmen als parteiloser Kandidat im Amt bestätigt, trotz (vielleicht auch wegen?) Querelen mit den Grünen, bei denen seine Mitgliedschaft bis Ende 2023 ruhen soll. Winfried Kretschmann hätte ihn liebend gern früher wieder an Bord, „mit allen Mitgliedsrechten“, das war vor wenigen Tagen der Ritterschlag.

Die Frage nach dem „Wie“ will Jan Böhmermann am Freitagabend in seiner Show „ZDF Magazin Royale“ beantworten – sein Team hat sich dazu offenbar in vertiefte Archivrecherche gestürzt. Denn: Palmer wurde zu seiner Seelenlage nicht aktuell befragt. „Ich bin gar nicht in der Sendung, ich bin auch nicht gefragt worden, und bisher hat sich keiner angemeldet“, sagt das Stadtoberhaupt am Freitagmorgen. Viele hätten schon im Rathaus angerufen und nachgefragt, welche Spitzen der streitbare Schultes in der Show setzen wolle.

Was Palmer von der Show erwartet

Palmer, der die Kameraleute sicher vorgelassen hätte oder ins Kölner Studio gefahren wäre, hat Böhmermanns Tweet seinen 14 300 Followern nicht vorenthalten.

Palmer vermutet jedenfalls, dass „die Grünen veräppelt werden“. Wahrscheinlich werde Böhmermann auch die Kurve zu einem schokoglasierten Schaumzuckerteil nehmen, aber insgesamt sei ihm der Inhalt schleierhaft. Schade nur, dass Böhmermann so spät läuft (ab 23 Uhr). Mediathek? „Ja, vielleicht schau ich mir das da an“, sagt Palmer. Man will ja wissen, warum er aufgeweckt und lässig drauf ist.