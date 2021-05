1 Auch im Juni bietet das Deutsche Rote Kreuz zu den gewohnten Zeiten Corona-Schnelltests im Kapuziner an. Am Pfingsmontag ist wegen des Feiertags geschlossen. Foto: Stadt Rotweil

Die Stadt Rottweil weist auf verschiedene Möglichkeiten zu Corona-Schnelltests hin. Das Deutsche Rote Kreuz hat angekündigt, auch im Juni weiterhin Schnelltests im Kapuziner anzubieten. Am Montag, 24. Mai, finden wegen des Pfingstfeiertages dort allerdings keine Test statt.

Rottweil - Ein neues Innenstadt-Testzentrum wird derzeit in der Hochbrücktorstraße eingerichtet. Im Stadtgebiet bestehen folgende Test-Angebote:

Tests bietet die Römerapotheke von Doktor Eckart Sailer in der Königstraße 35 an. Vorteil ist, dass eine genaue Terminvereinbarung via online Plattform unter www.coronatest-rottweil.de möglich ist. Eine entsprechende Terminreservierung erfolgt über das online-Portal. Zeitfenster mit buchbaren Terminen sind in der Regel von Montag bis Freitag zwischen 7 und 18 Uhr sowie Samstag von 9 bis 13 Uhr.

Ebenfalls von der Römerapotheke betrieben wird das neue Testzentrum in der Hochbrücktorstraße 13. Gestartet wird voraussichtlich kommenden Dienstag, 25 März. Geöffnet ist Montag bis Freitag von 10 bis 16 Uhr, sowie samstags von 9 bis 14 Uhr. Eine Terminreservierung ist online möglich unter www.coronatest-rottweil.de. Wer keinen Internetzugang hat, kann sich ab Dienstag auch vor Ort anmelden.

Das Deutsche Rote Kreuz testet auch im Juni im Sonnensaal des Kapuziners. Dies wird durch Ehrenamtliche des DRK-Ortsverbands Rottweil geleistet. Es ist keine Terminvereinbarung erforderlich. Die Tests erfolgen Montag, Mittwoch und Freitag in den Abendstunden von 17.30 bis 19 Uhr und am Samstagvormittag von 8.30 bis 11 Uhr. Am Pfingstmontag, 24. Mai, ist wegen des Feiertags geschlossen.

Weiterhin besteht die Teststelle der Kassenärztlichen Vereinigung an der Stadionstraße, neben der Stadthalle. Hier sind Dienstag, Donnerstag und Samstag immer von 17 bis 19 Uhr Schnelltests möglich.

Schnelltests können auch im Mobilen Testzentrum der Firma Schüler Messebau durchgeführt werden. Weitere Infos zu Standorten, Terminen und zur Anmeldung finden sich unter www.mobiles-testzentrum.com.

"Drive-In" Testzentrum

Die Firma Hauser Reisen bietet ein Corona-Testzentrum im "Drive-In"-Modus im Industrie- und Gewerbegebiet Berner Feld an. Die Testzeiten sind Montag bis Freitag 6.30 bis 18.15 Uhr und Samstag von 9 bis 14.45 Uhr. Weitere Infos und Terminvereinbarung sind unter www.testzentrum-rottweil.de möglich.n Außerdem bieten nahezu alle Arztpraxen in Rottweil Schnelltests an. Das Angebot richtet sich an symptomfreien Personen. Alle Personen mit Symptomen müssen sich an die bestehenden Corona-Schwerpunktpraxen wenden.