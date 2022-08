1 Ob ein Wolf für den Tod von zwei Ziegen im Gebiet der Gemeinde Baiersbronn verantwortlich war, steht noch nicht fest (Symbolfoto). Foto: © BennyTrapp – stock.adobe.com

Zwei tote Ziegen und eine verletzte Ziege in der Gemeinde Baiersbronn wurden der Forstlichen Versuchs- und Forschungsanstalt gemeldet.















Baiersbronn - Der Fund wurde der Forstlichen Versuchs- und Forschungsanstalt in Freiburg (FVA) am Samstag mitgeteilt. Zum aktuellen Zeitpunkt könne ein Wolf als Verursacher weder bestätigt noch ausgeschlossen werden, heißt es in einer Mitteilung des Ministeriums für Umwelt, Klima und Energiewirtschaft. Die Situation wurde vor Ort dokumentiert. Die genetischen Proben werden nun am Senckenberg-Zentrum für Wildtiergenetik untersucht. Baiersbronn liegt im Fördergebiet Wolfsprävention Schwarzwald. Die Verbände der Koordinationsgruppe Wolf sowie die Wildtierbeauftragten der Region sind informiert.