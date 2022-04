1 Der Look hat sich verändert, der durchsetzungsfähige Stil ist geblieben. Seit den 60er Jahren leitet Wolfgang Grupp die Trigema-Geschicke. Foto: Trigema-Achriv

Trigema-Chef Wolfgang Grupp, der wohl bekannteste Mittelständler Deutschlands, feiert heute seinen 80. Geburtstag. Und obwohl er mit seiner regelmäßigen Kolumne in der Wirtschaftswoche und als gern gesehener, weil eloquenter Gast in Talkshows oft in der Öffentlichkeit steht, gibt es immer wieder Fragen rund um den Firmenchef.















Wie geht Wolfgang Grupp in seinem Unternehmen mit den steigenden Energiepreisen um?

In einem Interview räumt der Textilhersteller ein, die Preise um vier bis fünf Prozent erhöht zu haben. Für einen Ausgleich hätte er sogar noch höher greifen müssen, wagte es aber nicht: "Wir produzieren ein Produkt, das der Verbraucher im Zweifelsfall gar nicht braucht." Eine Konsequenz, die Grupp direkt zog: Der Geschäftsführer stellte die Nachtschicht und die Wochenendarbeit in seinem Betrieb ein. Wegen Corona-Erkrankungen oder Quarantäne habe dort ohnehin fast die Hälfte des Personals gefehlt, erzählte er einigen Medien. Mit dieser Maßnahme will er im Betrieb 20 bis 25 Prozent der Gaskosten sparen.

Wie reich ist Wolfgang Grupp?

Im Jahr 2019 erwirtschaftete Trigema einen Umsatz von rund 104 Millionen Euro. Über die Hälfte der Umsatzerlöse werden laut Inhaber und Geschäftsführer Wolfgang Grupp in selbst betriebenen Testgeschäften, im eigenen Online-Handel und mit den Tankstellen erzielt. Grupp ist Vermögensmillionär. Sein Gesamtvermögen wurde 2022 auf rund 100 Millionen Euro geschätzt. Der Unternehmer ist über seine Stiftung sehr sozial engagiert und spendet vor allem seiner Heimatstadt Burladingen immer wieder namhafte Summen. Er hat sich mehrfach gegen die erneute Einführung einer Vermögenssteuer gewandt.

Was für ein Auto fährt Wolfgang Grupp?

Zum gut bestückten Fuhrpark der Firma Trigema gehört unter anderem ein Mercedes CL, einige Geländewagen Suzuki Jimny oder ein Mercedes der S-Klasse. Vor einigen Jahren schon hat der Textiler von der rauen Alb für die kleineren Fahrten auch Hybrid-Autos angeschafft. Vor Kurzem hat Grupp laut Medienberichten für ausgefallene Spritztouren zwei jener 111 000 Euro teuren Ein-Liter-Autos gekauft, von denen Volkswagen nur 200 Exemplare herstellen will.

Wann benutzt Grupp seinen Hubschrauber?

Den Hubschrauber benutzt der Firmenchef vor allem dann, wenn er, meist zusammen mit seiner Frau Elisabeth, die über das ganze Bundesgebiet verstreuten Testgeschäfte besucht. Sein Pilot ist immer dienstbereit.

Hat Wolfgang Grupp ein Hobby?

Der Trigema-Chef ist passionierter Jäger und hat ein eigenes großes Jagdrevier in Aigis bei Missen, nahe Isny. Beim Besuch eines Jägerkameraden und bei der Auerhahnjagd hat er auch seine Frau Elisabeth, eine geborene Baronesse von Holleuffer, kennengelernt. Das Paar heiratete 1988 in Burladingen. Eingeladen war auch die Trigema-Belegschaft, das Essen lieferte Feinkost-Käfer aus München.

Wie steht Wolfgang Grupp zur AfD?

Als der vormalige Burladinger Bürgermeister Harry Ebert in die AfD eintrat, hat sich Firmenchef Wolfgang Grupp für Neuwahlen ausgesprochen. Der Wähler sei zuvor getäuscht worden, führte er ins Feld. Als die Firma ihren 100. Geburtstag feierte und der Bürgermeister weder auf die Einladung noch auf die Bitte ein Vorwort zu schreiben reagierte, überwarf sich der Firmenchef vollends mit dem Stadtchef und lud ihn offiziell wieder aus.

Wer erbt einmal die Firma Trigema?

Wolfgang Grupp hat zwei Kinder, Tochter Bonita ist 33 Jahre alt und Sohn Wolfgang 31. Beide haben Internate besucht, im Ausland studiert und sind gut ausgebildet. Im Familienunternehmen haben sie bereits unterschiedliche Verantwortungsbereiche übernommen, und so kommen beide für die Unternehmensnachfolge in Frage. Die Firma, so hat es Wolfgang Grupp verfügt, soll aber nur einer von ihnen bekommen, damit sie nicht in Streit geraten. Wer das sein wird, das soll Ehefrau Elisabeth entscheiden. Sie hat Grupp als Alleinerbin eingesetzt.