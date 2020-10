Wolf- und Bärenpark Braunbär Schapi stirbt nach Schlaganfall

Der einstige Zirkusbär lebte knapp zehn Jahre im Schwarzwälder Tierschutzprojekt. Schapis Schicksal, teilt der Park mit, habe dazu beigetragen, anderen Bären die Qual in der Manege zu ersparen. Der Braunbär wurde 1991 im Zoo Hellabrunn in München geboren und von dort an einen Zirkus verkauft. Da der Bär für Dressuren ungeeignet gewesen sei, hätten seine neuen Besitzer ihn mit vier weiteren Bären in einer Lkw-Garage gesperrt. Die schlechte Haltung hinterließ Spuren. Der Bär erkrankte an einer Augeninfektion und erblindete.

2010 beginnt neues Leben