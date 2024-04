1 Vor Ort war auch eine Drehleiter im Einsatz. Foto: Beyer

Die Freudenstädter Feuerwehr musste am Donnerstagmittag zu einem Wohnungsbrand in die Karl-von-Hahn-Straße ausrücken. Nach kurzer Zeit waren die Flammen gelöscht. Schwerverletzte gab es keine.









Mit mehreren Fahrzeugen war die Feuerwehr am Donnerstag in einem Wohngebiet in Freudenstadt im Einsatz. Gegen 13 Uhr war in der Karl-von-Hahn-Straße ein Wohnungsbrand gemeldet worden. „Die Küche stand bei unserem Eintreffen im Vollbrand“, berichtet Stadtbrandmeister Florian Möhrle noch am Einsatzort unserer Redaktion.