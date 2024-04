Eigentümerverband will gegen Mietpreisbremse klagen

1 Die Mietpreisbremse habe die Wohnungsnot massiv verschärft, kritisiert Kai Warnecke. Foto: Uli Deck/dpa

Die Ampel hat sich darauf verständigt, die Mietpreisbremse in angespannten Wohnungsmärkten über 2025 hinaus bis 2029 zu verlängern. Der Eigentümerverband Haus und Grund will das verhindern.









Berlin - Der Eigentümerverband Haus und Grund will gegen die geplante Verlängerung der Mietpreisbremse vor das Bundesverfassungsgericht ziehen. Das kündigte Verbandspräsident Kai Warnecke in der "Bild"-Zeitung an.