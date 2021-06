1 Das "Bang Your Head"-Festival in Balingen wird in diesem Jahr ziemlich sicher nicht stattfinden. (Archivbild) Foto: Maier

Auf dem Balinger Messegelände wird es auch 2021 keine solchen Bilder geben wie bei Accept: Der Veranstalter Horst Franz hat angesichts der Corona-Unwägbarkeiten und wegen eigener gesundheitlicher Probleme entschieden, seine beiden Festivals für dieses Jahr abzusagen.

Balingen - Es sei nicht abzusehen, dass in diesem Sommer Veranstaltungen mit mehr als 750 Besuchern erlaubt würden. Nach den Planungen des Organisationsteams würde "Bang Your Head" dann vom 14. bis 16. Juli 2022 stattfinden, die dazu gehörige Warm-up-Show am 13. Juli. Das nächste "Rock of Ages", das Franz ebenfalls veranstaltet, wäre vom 29. bis 31. Juli. Die Veranstalter sind bestrebt, für "Bang Your Head" und "Rock of Ages" die bisherigen Billings beizubehalten. Das heißt: Die meisten Bands, die bereits zugesagt haben, würden im kommenden Jahr auftreten.

Erworbene Tickets behalten ihre Gültigkeit; der Verkauf geht weiter. Eine Rückabwicklung wäre per Gutschein möglich. Die Veranstalter sehen sich gezwungen, die Preise für Eintrittskarten zu erhöhen.