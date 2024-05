Wirtschaft in Rottweil

1 Für die Firma Schüler Messebau, hier das Firmengebäude in Neukirch, wird ein Käufer gesucht. Foto: Otto

Schlechte Nachrichten in Rottweil: Die Schüler Messebau GmbH & Co. KG hat Insolvenzantrag gestellt. Schon die Corona-Pandemie hatte das Unternehmen schwer getroffen. Die Insolvenzverwalterin informiert, wie es jetzt weitergehen soll.









Nach dem Corona-Einbruch trafen die Schüler Messebau GmbH & Co. KG jetzt noch andere Ausfälle – was nun zu dem Schritt geführt hat: Das Unternehmen hat am 15. Mai einen Antrag auf Eröffnung eines Insolvenzverfahrens beim zuständigen Amtsgericht – Insolvenzgericht – Rottweil gestellt.