Beim Winterzauber des Nationalparks am 9. und 10. Dezember wird es wieder adventlich am Ruhestein.

Das Nationalparkzentrum öffnet am zweiten Dezemberwochenende zum zweiten Mal für zwei zauberhafte Adventstage die Türen. Darüber informiert der Nationalpark Schwarzwald in einer Mitteilung.

„Der erste Winterzauber im vergangenen Jahr kam bei unseren Gästen einfach so gut an und hat uns so viel Freude gemacht, dass wir diesen Höhepunkt gleich wieder in unser Jahresprogramm eingeplant haben“, sagt Ursula Pütz, Leiterin des Nationalparkzentrums.

Eintritt zur Ausstellung an beiden Tagen frei

An beiden Tagen hat das Nationalparkzentrum von 10 bis 18.30 Uhr geöffnet, letzter Einlass für die Ausstellung ist um 17 Uhr – und an diesen beiden Tagen ist der Eintritt für alle frei. Auf die Besucher wartet laut der Mitteilung ein buntes Programm im und rund ums Zentrum. So können Familien am Samstag, 9. Dezember, beispielsweise an einer Familienexkursion zum Thema „Tiere im Winter“ teilnehmen. Das ökumenische Netzwerk „Kirche im Nationalpark“ (Önkins) lädt zum gemeinsamen Singen und Geschichten hören an der Feuerstelle ein.

Puppentheater für Kinder

Besonders die kleinen Gäste können sich auf ein Puppentheater im Nationalparkzentrum freuen. Gemütlich für alle wird es mit Wintergeschichten an der Feuerstelle, und zwischen 13 und 16 Uhr ist der Nikolaus zu Besuch.

Am Sonntag veranstaltet Önkins um 11 Uhr einen Impuls-Gottesdienst am Lagerfeuer. Später können Familien wieder auf Exkursion gehen und etwas über die Tiere im Winter lernen. Noch mehr Infos zum Überleben der großen Wildtiere im Winter gibt es an der Feuerstelle. Ab 14 Uhr werden an gleicher Stelle Wintergeschichten in Gebärdensprache angeboten. Das Puppentheater ist auch an diesem Tag im Zentrum zu Gast. Und zum Abschluss gibt es noch einen besonderen Höhepunkt: Annette Maria Rieger liest aus ihrem Buch „Der Walder vom Schwarzwald“ und erinnert damit an den eigensinnigen und leidenschaftlichen Förster Walter Trefz.

Den Sonntag über wird ein Bläser-Quintett des Musikvereins Seedorf das Fest mit mehreren Beiträgen musikalisch verschönern.

Stündlich Naturfilme

Das ganze Wochenende über werden stündlich Naturfilme im Kino gezeigt, außerdem können kleine und große Gäste in den Waldwerkstätten kreativ werden, den Freundeskreis Nationalpark Schwarzwald und seine Arbeit an einem eigenen Stand kennenlernen, mit dem Nationalparkteam ins Gespräch kommen oder im Shop der Nationalparkregion nach einem Weihnachtsgeschenk suchen. Im Seminarhaus (Raum Wilder See) werden weitere Verkaufsstände aufgebaut sein. Im Café-Restaurant im Foyer ist Gelegenheit zur Stärkung.

Das Programm im Überblick

Samstag

11.30 Uhr Tiere im Winter – Familienexkursion; 12 Uhr Lieder und Geschichten im Advent, Kirche im Nationalpark an der Feuerstelle; 13.30 Uhr Puppentheater im Nationalparkzentrum, 14 Uhr Lieder und Geschichten im Advent, Kirche im Nationalpark an der Feuerstelle; 14.30 Uhr Tiere im Winter – Familienexkursion; 15.30 Uhr Puppentheater im Nationalparkzentrum; 16 Uhr Wintergeschichten an der Feuerstelle; von 13 bis 16 Uhr kommt der Nikolaus zu Besuch.

Sonntag

11 Uhr Impuls-Gottesdienst am Lagerfeuer, Kirche im Nationalpark; 11.30 Uhr Tiere im Winter – Familienexkursion; 12 Uhr „Überleben der großen Wildtiere im Winter“ an der Feuerstelle; 13.30 Uhr Puppentheater im Nationalparkzentrum; 14 Uhr Wintergeschichten in Gebärdensprache (DGS) an der Feuerstelle; 14.30 Uhr Tiere im Winter – Familienexkursion; 15.30 Uhr Puppentheater im Nationalparkzentrum; 16 Uhr Wintergeschichten an der Feuerstelle; 16.30 Uhr „Der Walder vom Schwarzwald“: Annette Maria Rieger erinnert an den rebellischen Förster Walter Trefz.

Eine Anmeldung

zu den einzelnen Programmpunkten ist nicht erforderlich.