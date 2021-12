Eislaufhalle bietet Abwechslung in Corona-Zeiten

Winterspaß in Baiersbronn

1 Die Eishalle in Baiersbronn wird gut besucht, auch in Corona-Zeiten bietet sie Freizeitvergnügen. Foto: Dettling

In der Eishalle in Baiersbronn herrscht Hochbetrieb. Sie ist ein beliebtes Ausflugsziel von Besuchern aus dem gesamten Kreis und darüber hinaus.















Baiersbronn - Seit Mitte November kann in der 2018 umfangreich sanierten und umgebauten Halle wieder eisgelaufen werden – und das trotz Corona.

"Wir sind sehr glücklich, dass wir in diesem Jahr die Halle wieder öffnen dürfen, nachdem die Eislaufsaison im vergangenen Jahr Corona zum Opfer gefallen ist", sagt Josef Dettling von der Gemeindeverwaltung, der technische Leiter der Eisbahn und der Freibäder. Er ist zuständig für den Betrieb und freut sich über den guten Besuch.

Maskenpflicht auf der Eisfläche

"Natürlich halten wir alle Hygienemaßnahmen genau ein und haben uns sogar für eine Maskenpflicht auf der Eisfläche entschieden", sagt er. Die Sicherheit gehe vor, und in den Ferien gelte auch die Testpflicht für Schüler oder der Nachweis der dritten Impfung. "An den Wochenenden platzt die Halle aus allen Nähten. Darüber sind wir sehr froh und hoffen, dass wir in dieser Saison nicht wieder schließen müssen."

Ab der Schuhgröße 27 können Schlittschuhe ausgeliehen werden. Der Helm auf dem Kopf sei zwar nicht Pflicht, werde aber empfohlen, sagt Dettling. "Wir haben extra eine Maschine angeschafft, mit der die Schlittschuhe desinfiziert werden können, auch hier kommen wir allen Corona-Anforderungen nach."

Sieg für Eishockeyteam

In verschiedenen Schichten arbeiten sieben Mitarbeiter auf der Eisbahn, die täglich geöffnet ist. "Seit einiger Zeit haben wir ja eine Eishockeymannschaft, die immer montags ab 19 Uhr trainiert. Da gibt es dann kein öffentliches Eislaufen", erzählt Dettling. Freudig berichtet er auch, dass die Eishockeyspieler der "Schwarzwälder Holzhacker" ihr erstes Freundschaftsspiel gegen einen Eishockeyclub aus Schwenningen gewonnen haben.

Keine Kurse in dieser Saison

Gut angenommen werde auch der beheizte Kiosk, der gerne zum Aufwärmen genutzt werde. Dettling bedauert, dass in dieser Saison keine Eiskunstlaufkurse und Eislaufkurse für Anfänger angeboten werden können. Doch sobald wieder normale Zeiten seien, würden auch wieder Kurse angeboten. "Die Nachfrage ist in jedem Fall da", sagt er.

Eine neue Eismaschine ist für die gute Eisqualität in der Halle seit dieser Saison verantwortlich. "Die Qualität ist besser. Das Eis wird alle eineinhalb Stunden aufbereitet." Seitens der Gemeinde sei man wirklich froh, dass die Eishalle geöffnet sei und die Gäste und Einwohner wenigstens etwas haben, wo sie hingehen könnten.

Natürlich müsse auf einiges verzichtete werden, eine Eisdisco könne erstmal nicht stattfinden, und auch das Eisstockschießen würde aufgrund der Corona-Lage nur wenig genutzt. "Außerhalb der Ferien bieten wir aber Eisstockschießen an", betont Josef Dettling.

Positives Fazit

Insgesamt zieht er ein positives Fazit. "Der Umbau hat sich gelohnt, und die Eisläufer kommen nicht nur aus dem Kreis, sondern auch von weiter weg aus den umliegenden Kreisen, wohl auch, weil die Eintrittspreise moderat sind."

Weitere Informationen – auch zu den Öffnungszeiten – gibt es auf der Internetseite der Gemeindewerke Baiersbronn unter der Adresse www.gemeindewerke-baiersbronn.de. Die Eislaufhalle ist bis zum 13. März geöffnet. Den Zugang regelt die aktuelle Coronaverordnung des Landes.