Winterlingen Vandalismus auf Schulhof-Baustelle

Die Fläche auf dem Schulhof hoben die Arbeiter aus und stellten einen neuen Schotterunterbau her, ehe sie Graniteinfassungssteine versetzten und einen Bereich für Spielgeräte herstellten.

Auch die Spielgeräte konnten noch vor dem Wintereinbruch aufgebaut werden. Nun fehlen Bürgermeister Maier zufolge noch der Tartanbelag, die Verglasung der Bücherei und kleinere Restarbeiten wie die Pflasterung beim Schulgebäude. Bis zum Frühjahr sollen aber auch diese erledigt sein und die Anlage kann eingeweiht werden.

Bauzäune umgeschmissen

Eine Besonderheit, auf die Maier besonders stolz ist, ist das "Grüne" beziehungsweise "Offene Klassenzimmer". In dem begrünten Bereich vor der Bücherei könne bei entsprechendem Wetter Unterricht im Freien abgehalten und Freizeitaktivitäten wie Theater angeboten werden. Zudem kann der Bereich ein Rückzugsort für Schüler in den Pausen und unterrichtsfreier Zeit sein. Die Schüler haben viele Möglichkeiten, sich in der Pause spielerisch oder sportlich zu betätigen oder diese in Ruhe und Erholung zu verbringen.

Mit der grundschulgerechten Schulhofneugestaltung hofft der Bürgermeister, dass für die Ganztagsschule optimale Bedingungen für den Unterricht im Freien geschaffen wurden.

Doch etwas trübt die Vorfreude auf den neuen Schulhof: Denn nicht alle Menschen scheinen Respekt vor den Bauarbeiten und dem Eigentum der Gemeinde zu haben. Wie Anwohner mitteilten, wurde die Baustelle mitsamt der neu aufgebauten Spielgeräte bereits beschädigt. Maier bestätigt auf Anfrage, dass Vandalen am Werk waren. Der Bürgermeister berichtet, dass Bauzäune und eine Palette mit Fallschutzmatten umgeschmissen wurden. Außerdem hätten die Unruhestifter neu eingebaute Randplatten wieder aus dem Boden rausgerissen und damit für zusätzliche Arbeit gesorgt.

Und damit nicht genug: "Manche haben sich noch mit Edding-Stiften auf dem neuen Spielgerät verewigt", bedauerte der Bürgermeister. "Es ist einfach ärgerlich für uns und die Baufirma. So etwas ist wirklich unnötig. Wir werden künftig verstärkt kontrollieren und Anzeige erstatten."