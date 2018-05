Winterlingen. Bei einer TÜV-Untersuchung ist der Prüfer mit einem Motorroller gestürzt. Gegen 18.20 Uhr am Montag prüfte der TÜV-Angestellte in der Albstraße eine Vespa auf Verkehrstauglichkeit. Bei der Testfahrt kippte er laut Polizei ohne Fremdverschulden um und verletzte sich. Ein Rettungswagen brachte ihn ins Krankenhaus. Am Motorroller entstand geringer Sachschaden.