Winterlingen Der Dienstälteste will weitermachen

"Scoop in Sachen Ärzteversorgung"

Die Sanierung der Grund- und Werkrealschule – jetzt mit Mensa und Ganztagsbetrieb – war ihm ein Anliegen, die Neustrukturierung der Bücherei mit der Folge steigender Leser- und Ausleihzahlen sowie der Einstieg in die Akademie Laucherttal samt Einrichtung der Geschäftsstelle im Rathaus: "Da hat der Gemeinderat den richtigen Beschluss gefasst."

Dasselbe gelte für den "Scoop in Sachen Ärzteversorgung": Dass die Gemeinde Räume gekauft, zur Praxis umgebaut habe und das über langfristige Mietverträge refinanziere, beschere Winterlingen gar mehr Mediziner als vor dem Ruhestand zweier Ärzte.

Bürgerkriegsflüchtlinge habe die Gemeinde so untergebracht, dass er immer wieder gefragt werde: "Leben bei uns welche?" In Spitzenzeiten 50, "und einige sind noch da, aber inzwischen gut integriert", sagt Maier und freut sich.

Ein paar Dinge ärgern ihn aber auch: dass Gemeinden in den Breitbandausbau investieren sollen, der eigentlich Sache der Anbieter sei, und die "große Politik" Glasfaserkabel zu jedem Haushalt verspreche. "Das ist gelogen", sagt er mit Blick auf die Umsetzbarkeit. Dennoch werde Winterlingen tätig.

Sein "Frustprojekt" sei freilich die Seniorenwohnanlage in der Nähe des Freibads: "Immer wenn man denkt, man kann einsteigen, kommt wieder was dazwischen – jetzt sind wir hoffentlich so weit, dass wir es demnächst in Angriff nehmen können."

Auch andere Aufreger-Themen spart er nicht aus, die Windkraft zum Beispiel. "Aber wir als Gemeinde haben keinerlei Geld investiert und keine Fehler gemacht." Inzwischen sei ein neuer Investor am Ruder, der ein komplett neues Baugesuch eingereicht habe. Wir sehr die Folgen seiner "hemdsärmeligen" Vorgehensweise in seinem früheren Amt noch immer an ihm nagen, daraus macht Maier ebenfalls kein Hehl, hat aber daraus gelernt, wie er betont – und freut sich um so mehr über die Aussage eines Prüfers der Gemeindeprüfungsanstalt, der kürzlich bald fertig war im Winterlinger Rathaus: "Herr Maier, ich geh’ wieder. In Winterlingen find’ ich nix."

Über die Ausweisung neuer Baugebiete, um den hohen Bedarf zu decken, die Maier auf der Haben-Seite verbucht und die wie mancher Punkt fließend in die Liste der noch ausbaufähigen Projekte übergehen, wollen die Bürger dann mit ihm diskutieren, denn in den Orten stehe manches Gebäude oder Grundstück leer. Außerhalb seines Förderprogramms "Ortsmitte beleben" seien der Gemeinde da freilich die Hände gebunden, sagt Maier. "Sie gehören eben Privateigentümern, und wir können Abriss nicht mit riesigen Beträgen fördern."

Ebenfalls eingeschränkt sei seine Möglichkeit, Arbeitsplätze nach Winterlingen zu bringen: Zwar steht die Erschließung des Industriegebiets Weinstetter Straße oben auf seiner Agenda und das Interkommunale Industriegebiet Vogelherd-Längenfeld wachse bereits, doch mehr als den Platz könne die Gemeinde nicht schaffen. Der Schultes tröstet den Fragesteller, der sich einen Großbetrieb wünscht: "Von einem solchen abhängig zu sein, ist auch nicht lustig. Lieber viele Kleine: Schwächelt einer, geht’s vielleicht dem anderen besser."

Das 8:0 hätte nicht sein müssen

Ihm selbst geht es beim Blick auf den inzwischen dunklen Fußballplatz freilich gar nicht gut: 8:0 hat der TSV Harthausen dort kürzlich gegen den FC Winterlingen gewonnen, und Maier sagt schnoddrig: "Wenn ich mitgespielt hätte, hätte ich das nicht zugelassen." Dann lächelt er doch und dankt den Harthausern für ihren Sieg gegen Bitz: "Jetzt kann der FC wenigstens aus eigener Kraft den Abstieg vermeiden."