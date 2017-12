Winterlingen Auch Jesus, Maria und Josef waren Flüchtlinge

"Unser Projekt soll den Blick der Kinder weiten", erklärt Schulleiterin Daniela Amstutz-Kurz. Deshalb betrachtet sie mit den Kindern die Weihnachtsgeschichte vor allem im Religionsunterricht etwas kritischer – unter dem Gesichtspunkt, dass auch Jesus und seine Eltern fliehen mussten, und setzt das in Bezug auf die Menschen, die in der heutigen Zeit auf der Flucht sind.

Ein Ergebnis der Beschäftigung mit dem Thema "Flucht in der Bibel" war eine Ausstellung im Pfarrhaus als Beitrag zum Adventsmarkt, gestaltet im Religionsunterricht von den Kindern der ersten und zweiten Klasse. Zu sehen waren Zeichnungen und Bilder der Schüler, die unter anderem zeigen, was die Kinder selbst auf eine Flucht mitnehmen würden. "Das Projekt soll einen Bezug zum eigenen Leben herstellen und zu dem, was die Kinder durch die Medien mitbekommen zum Thema Flüchtlinge, und das in den Dialog mit der Weihnachtsgeschichte stellen", sagt die Rektorin.

So haben die Kinder die Weihnachtsgeschichte in ihren eigenen Worten erzählt, aufgenommen per Diktiergerät und abgespielt während der Ausstellung. So waren Bilder mit Engeln zu sehen, die thematisieren, was deren Aufgabe war im Rahmen der Weihnachtsgeschichte. Ein anderer Teil der Präsentation widmete sich dem Thema Maria mit dem Kind, zu dem die Kinder kleine Skulpturen aus Ton formten.