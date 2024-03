1 Die Wild Wings erlebten so viele Glücksmomente in dieser Saison wie schon seit Jahren nicht mehr. Foto: Roland Sigwart

Die Wild Wings haben seit der DEL-Rückkehr vor elf Jahren ihre erfolgreichste Saison absolviert. Nach dem knappen Ausscheiden im Play-off-Viertelfinale beschreibt unser Sportredakteur Michael Bundesmann, warum das Team so viel Freude bereitet hat.









Wild Wings, wir sagen einfach Danke für diese großartige Saison. Mag das knappe Ausscheiden nach dieser unglaublichen Viertelfinal-Serie gegen Straubing auch im ersten Moment bitter sein – die vielen Glücksmomente in diesem DEL-Jahr werden in nur wenigen Tagen überwiegen. Danke allein schon für diese tollen Heimspiele, die jedes Mal sogar Event-Charakter besaßen. Danke für dieses Vollgas-Eishockey, das dieser große Schwenninger Eishockey-Standort mit seinen einmaligen Fans so liebt.