Straubinger antworten mit einem 5:1 in der Helios Arena

1 So ein Sonntagabend wie dieser: Die Wild Wings – hier Daniel Pfaffengut (links) im Duell mit Marcel Brandt – müssen dieses Spiel 4 in der Viertelfinalserie schnell abhaken. Foto: Roland Sigwart

Schwenninger erwischen nach ihrem Auswärtsbreak in Spiel 4 der Play-off-Viertelfinalserie einen schwarzen Sonntagabend. Jetzt steht es 2:2.









Die Wild Wings haben das Spiel 4 in der Play-off-Viertelfinalserie daheim gegen Straubing mit 1:5 verloren. Damit steht es 2:2. Am Dienstag geht es ins fünfte Duell. Die Tigers zeigten am Sonntagabend ihre bisher stärkste Leistung im Viertelfinale. Coach Tom Pokel hatte sein Team auf der kleineren Eisfläche – vor allem defensiv – sehr gut eingestellt. „Wir haben wieder zu unserem Spiel zurückgefunden“freute er sich nach dem Schlusszeichen.