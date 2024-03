Wild Wings: Straubing kann auch der kommende Viertelfinal-Gegner sein

1 Das zwischenzeitliche 2:0 der Wild Wings in Mannheim: Daniel Pfaffengut (rechts) hat soeben sein tolles Solo erfolgreich abgeschlossen. Foto: Eibner

Am Sonntag könnten die Schwenninger gegen die Tigers im Heimduell die Türe zur direkten Play-off-Qualifikation ganz weit aufstoßen. Coach Steve Walker lobt: „Wir haben in Mannheim ein richtig gutes Spiel gemacht.“









Schade, auch im Eishockey bleibt oft nicht genügend Zeit zum Genießen. Für die Wild Wings geht es nach ihrem großartigen 4:1-Sieg in Mannheim am Sonntag (14 Uhr) daheim in der ausverkauften Helios Arena in der Crunchtime der DEL-Hauptrunde gegen Straubing rasch weiter. Der Kampf um den begehrten sechsten Platz, der die direkte Qualifikation für die Play-off-Viertelfinal-Serie bedeutet, läuft auf Hochtouren.