Wild Wings: Sport-Geschäftsführer Stefan Wagner zeigt sich nach den Urteilen überrascht

1 Wild-Wings-Verteidiger Will Weber zählt nach seinen zwei Zwei-Minuten-Strafen gegen Berlin nun für den DEL-Disziplinar-Ausschuss als „Wiederholungstäter“ und muss in München am Donnerstag zuschauen. Foto: Eibner

DEL-Disziplinarausschuss entscheidet: Die Vorkommnisse im Duell gegen Berlin haben auch für Will Weber (ein Spiel Sperre) und Joacim Eriksson (Geldstrafe) ein Nachspiel.









Der DEL-Disziplinarausschuss hat am Mittwochabend die Sperren und die nachträglichen Strafen aus dem Spiel zwischen den Wild Wings und den Eisbären Berlin bekanntgegeben. Beim Gesamtblick darauf stimmt für den neutralen Beobachter allerdings die Relation nicht ganz: Wild-Wings-Verteidiger Will Weber, der gegen Berlin zwei Zweiminuten-Strafen kassierte, wird vom Disziplinarausschuss jetzt als „Wiederholungstäter“ eingestuft und ist für das Donnerstag-Spiel in München gesperrt. Torhüter Joacim Eriksson, der im Schlussdrittel eine kleine Strafe erhielt, wurde mit einer Geldstrafe belegt.