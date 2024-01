1 Wolfsburg jubelt – die Wild Wings (hier Ben Marshall) sind enttäuscht. Für die Schwenninger wäre am Freitagabend gegen die Grizzlys mehr drin gewesen. Foto: Eibner

Eine gute Leistung in Wolfsburg wird beim 1:2 nicht belohnt. Dustin Strahlmeier hält stark. Es ist die siebte Niederlage in den vergangenen neun Auswärtsspielen.









Die Wild Wings haben in der DEL am frühen Freitagabend in Wolfsburg trotz einer guten Leistung mit 1:2 verloren. Damit verpassten die Schwenninger den möglichen Sprung auf Rang vier.