Schwenninger verlieren unglücklich Spiel 5 in Straubing mit 2:3

1 Es wird immer intensiver zwischen den Wild Wings und Straubing: Hier duellieren sich Sebastian Uvira (links) und Philip Samuelsson in Spiel 5 am Dienstag. Foto: Eibner

Tigers erarbeiten sich vor Spiel 6 am Donnerstag den ersten Matchpuck in der Viertelfinalserie. Erst im Schlussdrittel belohnen die Wild Wings ihre gute Leistung mit zwei, allerdings zu späten Treffern.









Link kopiert



Die Wild Wings haben das Spiel 5 in der Play-off-Viertelfinalserie am Dienstagabend in Straubing trotz einer guten Leistung knapp mit 2:3 verloren.