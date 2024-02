Schwenninger verlieren in Düsseldorf trotz einer starken Aufholjagd mit 3:6

1 Im Duell zwischen den Wild Wings und Düsseldorf war richtig „Pfeffer“ drin: In dieser Szene kämpft Schwenningens Chris Brown (rechts) mit dem DEG-Stürmer Luis Üffing. Foto: Eibner

Nach einem 0:4 arbeiten sich die Gäste im Mitteldrittel auf 3:4 heran. Doch die Wende gelingt nicht. Die Neckarstädter rutschen in der so engen DEL-Tabelle auf Rang sieben ab.









Die Wild Wings haben am Freitagabend in der DEL auswärts gegen die Düsseldorfer EG in einer verrückten Partie mit 3:6 verloren. Nach einem 0:4-Rückstand nach 27 Minuten arbeiteten sich die Schwenninger zwischenzeitlich auf 3:4 heran und hätten das Spiel kippen können. Doch dies gelang nicht.