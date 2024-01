1 Unglücklich: Die Wild Wings – hier Alex Karachun im Angriff – vergaben im Schlussdrittel gegen Frankfurt noch eine 2:0-Führung und holten schließlich nur einen Punkt. Foto: Roland Sigwart

Im Schlussdrittel geben die Gastgeber eine 2:0-Führung noch her. Dennoch bleibt das Walker-Team in der DEL starker Fünfter. Am Sonntag kommt Augsburg.









Die Wild Wings haben am Freitagabend in der fast ausverkauften Helios Arena gegen Frankfurt nach einem attraktiven DEL-Spiel mit 2:3 nach Penaltyschießen verloren. Schwenningen war bis zur 51.Minute schon wieder mit einem 2:0 auf der Siegerstraße, doch dann antworteten die Löwen mit einem Doppelschlag und jubelten am Ende schließlich.