1 Einfach klasse: Die Wild Wings sorgen in dieserDEL-Hauptrunde weiter für Furore. Tylor Spink (rechts) bejubelt seinen Treffer zum zwischenzeitlichen 1:0 gegen Berlin. Foto: Eibner/ Victoria Lang

Damit rückt das Walker-Team in der DEL wieder auf Platz vier vor. Gastgeber zeigen eine reife Leistung gegen undisziplinierten Tabellenführer. Dritter Shutout von Eriksson.









Die Wild Wings haben am Dienstagabend daheim gegen den DEL-Tabellenführer Berlin hochverdient in der Helios Arena mit 3:0 gewonnen und rücken beim Restart nach der Länderspielpause wieder auf den vierten Platz vor. Es war der 19. Heimsieg der Schwenninger und der dritte Shutout von Torhüter Joacim Eriksson in dieser Saison.