Die Helios Arena am Mittwochmittag. Nach zwei freien Tagen haben die Wild Wings wieder trainiert. Die Blicke richten sich nicht nur auf das letzte Hauptrundenspiel gegen Iserlohn am Freitag, sondern vor allem auf die am 16. März beginnende Play-off-Viertelfinalserie (Best of 7) gegen Straubing.