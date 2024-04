1 Steve Walker sagt: „Es war für mich eine ganz besondere Geschichte, mit dieser Mannschaft zu arbeiten.“ Foto: Eibner

Schwenninger Chefcoach kann und will nicht abschalten: „Wir wollen unser Team noch besser machen.“ Aber er freut sich bald auch auf viel gemeinsame Zeit mit seiner Familie.









Donnerstag, 16 Uhr, im Trainerbüro der Wild Wings. Wir treffen Steve Walker. Der Schwenninger Chefcoach bespricht sich kurz noch mit seinem Kollegen Tim Kehler, trinkt einen Kaffee und hat an diesem Nachmittag auch schon mit einem neuen Spieler der Wild Wings gesprochen. Wenige Tage nach dem Viertelfinal-Aus ist Steve Walker ganz in seinem Element, das er so sehr liebt. Knapp eine Stunde nimmt er sich Zeit für unser Gespräch. Wir blicken gemeinsam auf die erfolgreiche Saison zurück und auch auf seine ganz speziellen Erfahrungen im ersten Jahr als Chefcoach. Der Kanadier hat bereits seinen neuen Kader klar vor Augen, erklärt, an welchen Stellschrauben er noch drehen will. Und Steve Walker freut sich auf die Zeit mit seiner Familie daheim.