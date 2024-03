1 Es wird intensiver und härter zwischen Schwenningen und Straubing in der Viertelfinalserie: Hier nehmen Thomas Larkin (links) und Tylor Spink den Tigers-Angreifer Marcel Brandt in die „Zange“. Foto: Eibner

Beide Coaches haben in der Viertelfinalserie vor Spiel 6 am Donnerstag Problemfelder bei ihren Teams ausgemacht. Schwenninger wollen ersten Straubinger Matchpuck abwehren.









Was für eine Viertelfinal-Serie zwischen den Wild Wings und Straubing! Nach fünf Spielen im Modus „Best of 7“ führen die Tigers mit 3:2. Am Donnerstag (19.30 Uhr) will Schwenningen wieder ausgleichen. Die Intensität nimmt weiter zu. Es geht auf dem Eis nur noch rauf und runter. Prognosen fallen schwer, weil beide Teams Höhen und Tiefen in dieser sehr attraktiven Serie erleben.