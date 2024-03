Wild Wings Schwenningen: Steve Walker freut sich in Iserlohn über ein „gutes Gefühl“

1 Es war nicht mehr alles ernst in Iserlohn: Wild-Wings-Angreifer Max Görtz unterhält sich mit DEL-Schiedsrichter Lasse Kopitz, der nach dieser Saison aufhört. Foto: Eibner

In Schwenningen läuft nun der Countdown für die Play-off-Viertelfinalserie gegen Straubing. Kurios: In der 1.Play-off-Runde tummeln sich ab Sonntag mit Mannheim, Köln und Ingolstadt gleich drei Mitfavoriten. Für den EHC Freiburg ist die Saison zu Ende.









Abgehakt. Die Wild Wings beendeten am Freitag ihre erfolgreiche DEL-Hauptrunde mit einem 5:3-Sieg in Iserlohn. Das Duell besaß nur noch statistischen Wert. Schwenningens Coach Steve Walker zeigte sich mit dem Auftritt seiner personell veränderten Mannschaft – einige Spieler wurden geschont – „sehr zufrieden. Wir kommen mit einem positiven Gefühl aus diesem Spiel“, blickte der Kanadier schon in Richtung Play-off-Viertelfinalserie gegen Straubing, die am kommenden Samstag (16 Uhr) auswärts beginnt.