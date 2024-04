1 Wild-Wings-Sportdirektor Stefan Wagner freut sich über eine schon weit fortgeschrittene Kaderplanung für die kommende DEL-Saison. Foto: Eibner

Der Sportdirektor über den neuen Kader, die mögliche Einbürgerung von Thomas Larkin, eine steigende Erwartungshaltung – und warum er sich so auf Samstag freut.









Link kopiert



Das Handy von Stefan Wagner ist fast ständig belegt. Der Sportdirektor der Wild Wings, einer der großen Macher in den vergangenen zwei Jahren bei den Schwenningern, plant umfangreich die kommende DEL-Runde. Stillstand ist Rückschritt, so lautet eine der großen Thesen des 50-Jährigen. Doch die vergangene erfolgreiche Saison konnte er in einigen stillen Momenten in den vergangenen drei Wochen auch einmal kurz genießen.