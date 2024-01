Wild Wings: Phil Hungerecker: „Ob wir playoffreif sind, sehen wir dann am 8. März“

Phil Hungerecker: „Ob wir playoffreif sind, sehen wir dann am 8. März“

1 Wild-Wings-Stürmer Phil Hungerecker hat in dieser Saison bereits 24 Scorerpunkte gesammelt – drei mehr als in der gesamten Spielzeit 2022/23. Foto: Roland Sigwart

Die Schwenninger Wild Wings spielen eine starke DEL-Saison. Gleiches gilt für Phil Hungerecker. Der 29-Jährige nennt das Vertrauen von Headcoach Steve Walker als Grund für seinen Leistungssprung.









24 Scorerpunkte hat Phil Hungerecker in der laufenden Saison in seinen 33 Spielen für die Wild Wings bereits gesammelt. Der 29-Jährige ist in glänzender Verfassung – und damit einer der großen Schwenninger Erfolgsgaranten. Gerüchten zufolge hat sein Leistungssprung bereits Begehrlichkeiten bei anderen Klubs geweckt. Aktuell ist Hungerecker jedoch voll fokussiert auf seine Aufgabe bei den Wild Wings.