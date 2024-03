1 Spannung pur am Freitagabend in Straubing: Wild-Wings-Kapitän Thomas Larkin und der starke Joacim Eriksson verteidigen gegen Tigers-Angreifer JC Lipon. Foto: Eibner Pressefoto

Walker-Team schafft in Straubing beim 4:3 nach Verlängerung erstes Auswärtsbreak in der Viertelfinal-Serie. Erneut legen die Wild Wings einen 3:0-Start im ersten Drittel hin.









Die Wild Wings haben das Spiel drei im Play-off-Viertelfinale am Freitagabend in Straubing nach einem Krimi mit 4:3 nach Verlängerung gewonnen. Tyson Spink traf in der 17. Minute der Verlängerung (77. Minute gesamt) entscheidend. Damit führt Schwenningen in der Serie (Best of 7) mit 2:1.